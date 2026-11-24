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शास्त्रीनगर निवासी सब्जी विक्रेता धर्म बाबू गुप्ता (42) के हाथ में तीन दिन पहले फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें 108 एंबुलेंस से हैलट इमरजेंसी पहुंचाया गया था। आरोप है कि वहां एक्सरे कराने के बाद प्लास्टर के बजाय हाथ में गत्ता लगाकर पट्टी बांध दी गई और उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना था कि मरीज एक्सरे कराने के बजाय खुद ही अस्पताल से चला गया था। तस्वीर वायरल इसके बाद पनकी के निजी अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन ने धर्म बाबू के हाथ का जटिल ऑपरेशन किया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ऑपरेशन पूरी तरह निशुल्क किया गया। आर्थिक तंगी के चलते इलाज कराने में असमर्थ मरीज के ऑपरेशन से लेकर आगे के उपचार तक की व्यवस्था भी अस्पताल ने सुनिश्चित कराई है।

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कानपुर। पनकी स्थित एक निजी अस्पताल ने आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का निशुल्क ऑपरेशन कर मानवता की मिसाल पेश की। टूटे हाथ पर गत्ता बांधकर दर्द से कराहते मरीज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसके इलाज की जिम्मेदारी उठाई।