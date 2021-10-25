Kanpur News: डाकघर परिसर पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए हैंडओवर, सेवा जल्द

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अकबरपुर जिला मुख्यालय का नगर है। करीब एक साल से यहां पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की कवायद हो रही है। डाक विभाग के साथ मिलकर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की पहल हुई है। अकबरपुर डाकघर में इसके लिए परिसर पर सहमति करीब तीन-चार माह पहले बन चुकी थी। इसके बाद परिसर का जीर्णोद्धार कराया गया। इसके साथ ही जरूरी उपकरण आदि लगाए गए। वायरिंग आदि का काम भी पूरा है।बीते दिनों डाकघर का यह भवन परिसर भी पासपोर्ट विभाग को हैंडओवर कर दिया गया। अभी यहां पावर बैकअप आदि की व्यवस्थाएं डाक विभाग को पूरी करानी है। इसका समाधान अभी नहीं हो सका है। हालांकि जिम्मेदारों का कहना है कि यह व्यवस्था भी जल्द की पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल किराए पर जनरेटर लिया गया है। इससे अकबरपुर डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र जल्द संचालन की उम्मीद है।बता दें कि मौजूदा समय में पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को कानपुर तक भागदौड़ करनी पड़ती है। अकबरपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से सहूलियत मिलेगी। इधर डाकघर पर आवाजाही की सहूलियत के लिए बीते दिनों ही नगर पंचायत प्रशासन की ओर से 4.57 लाख की लागत से पुलिस चौकी से डाकघर तक साढ़े चार मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है।................बयान....पासपोर्ट सेवा संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। एक परिसर का हैंडओवर पासपोर्ट विभाग को हैंडओवर हो चुका है। कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी शेष हैं। जल्द की पासपोर्ट सेवा संचालन की उम्मीद है। - रवि कुमार, अधीक्षक डाक, कानपुर देहात मंडल