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उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगा। भाजपा की ओर से इंडिया गठबंधन के कहीं से न जीतने के आए बयान वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव का परिणाम हकीकत बताएगा। कहा कि ऐसे में भाजपा की ओर से 400 पार की बात कही गई थी, लेकिन इसी गठबंधन से उन्हें रोका था और उत्तर प्रदेश में आधे पर रह गए। गठबंधन के कार्यकर्ता और जनता के जनादेश से भाजपा का अहंकार रथ उत्तर प्रदेश में रुकेगा।प्रत्येक जिले में कम से कम एक सीट गठबंधन में कांग्रेस लड़ेगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग हैं। इससे पहले जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह गौर की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। यहां वाजिद कुरैशी, मनोरमा संखवार, पिंटू नीलम दिवाकर, देवेंद्र पांडेय, विमल शुक्ला, धीरेंद्र सिंह भदौरिया, गोविंद यादव आदि मौजूद रहे।