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Kanpur News: खुलासे के लिए बेटे और पति का नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस

Sat, 17 Oct 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:33 AM IST
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Police will conduct narco tests on the son and husband to uncover the truth.
कानपुर। रावतपुर के मसवानपुर में डेढ़ माह पूर्व घर में घुसकर 58 वर्षीय उमा की हत्या कर 24 लाख के गहने लूटने के मामले में खुलासे के लिए पुलिस मृतका के बेटे और पति का नार्को टेस्ट करवाएगी। पुलिस के शक की सुई उमा के बड़े बेटे अमरीश पर टिकी है। पुलिस को यह भी संदेह है कि उमा के पति शिवमंगल भी वारदात से वाकिफ हैं लेकिन बेटे को बचाने के लिए वह चुप्पी साधे हैं।
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डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि शनिवार को शिवमंगल और अमरीश से नार्को टेस्ट के लिए सहमति पत्र भरवाया जाएगा। इसके बाद दोनों को गाजियाबाद ले जाकर टेस्ट कराया जाएगा। इससे हत्या में अमरीश का हाथ है कि नहीं जल्द स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि एक सितंबर की रात पुस्तक विक्रेता शिवमंगल की पत्नी उमा का शव कुर्सी पर मिला था।
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पिता-पुत्र ने पुलिस को सूचना दी थी कि उमा की हत्या कर बदमाश 24 लाख रुपये लूट ले गए हैं। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले लेकिन किसी बदमाश का सुराग नहीं मिला। डीसीपी ने बताया कि पिता-पुत्र ने नार्को टेस्ट की सहमति दे दी है। शनिवार को उनसे सहमति पत्र भी भरवाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से अनुमति ली जाएगी।
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