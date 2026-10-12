कानपुर: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संकल्प, 900 लोगों ने निकाली जागरूकता पदयात्रा

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महापौर प्रमिला पांडेय, पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा रवाना की। पदयात्रा में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं के साथ पुलिस अधिकारी, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोमवार को मिशन शक्ति अभियान फेज-6 की शुरुआत हुई। फूलबाग चौराहे से कोतवाली तक निकाली गई जागरूकता पदयात्रा में करीब 900 लोगों ने हिस्सा लिया।