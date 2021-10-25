Kanpur News: बेटी की मौत पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एएसपी व डीएम से गुहार

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बरौर। थाना के अरहरियामऊ में महिला की मौत पर प्राथमिकी नहीं दर्ज किए जाने पर मृतका के पिता ने बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर फरियाद की। बरौर निवासी शंकर ने बताया कि पुत्री प्रीती की शादी 29 नवंबर 2017 में अरहरियामऊ निवासी सुभाष के साथ की थी। उसके आठ वर्षीय पुत्र और एक दो वर्षीय व दूसरी छह माह की पुत्री है। सुसरालीजन हमेशा झगड़ा कर मारपीट करते रहे हैं। कई बार जाकर आपसी समझौता भी कराया लेकिन ससुरालीजनों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। सोमवार को पुत्री की मौत हो गई। उसने बेटी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। बताया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। थानाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बिसरा सुरक्षित किया गया है। जिसकी रिपोर्ट आने पर उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)