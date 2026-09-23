Kanpur News: मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी के खिलाड़ियों का रहा दबदबा
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
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कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के चयन के लिए प्रदेश भर के 60 खिलाड़ियों की प्रतिभा परखी जा रही है। उन्हें चार टीमों में बांटकर एकदिवसीय मुकाबले कराए जा रहे हैं। मंगलवार को पहले दिन मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी के खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया।
ग्रीनपार्क स्टेडियम में बी और सी टीम के बीच मुकाबला हुआ, जबकि कमला क्लब में ए और डी टीम के बीच मैच खेला गया। दोनों मुकाबलों में मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फतेहपुर और अयोध्या समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से चुने गए खिलाड़ियों ने चयनकर्ताओं के सामने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, विकेटकीपिंग और क्षेत्ररक्षण क्षमता का प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी और विकेटकीपिंग में खिलाड़ियों ने अपनी उपयोगिता साबित करने का प्रयास किया। कानपुर से आदर्श सिंह एकमात्र खिलाड़ी के रूप में चयन मैच में शामिल हुए।
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ग्रीनपार्क स्टेडियम में बी और सी टीम के बीच मुकाबला हुआ, जबकि कमला क्लब में ए और डी टीम के बीच मैच खेला गया। दोनों मुकाबलों में मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फतेहपुर और अयोध्या समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से चुने गए खिलाड़ियों ने चयनकर्ताओं के सामने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, विकेटकीपिंग और क्षेत्ररक्षण क्षमता का प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी और विकेटकीपिंग में खिलाड़ियों ने अपनी उपयोगिता साबित करने का प्रयास किया। कानपुर से आदर्श सिंह एकमात्र खिलाड़ी के रूप में चयन मैच में शामिल हुए।
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