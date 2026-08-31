कानपुर: मस्वानपुर में तीन दिन पुराना शव मिलने से सनसनी, फंदे पर लटका मिला फिजियोथेरेपिस्ट

बदबू उठने पर पड़ोसियों ने दी सूचना

सोमवार सुबह मकान से तेज बदबू आने पर आसपास रहने वाले लोगों को संदेह हुआ। काफी देर तक बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मकान का गेट खुलवाया और अंदर प्रवेश किया तो भगवानदास का शव फंदे से लटका मिला।