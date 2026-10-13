Kanpur News: सोने के गहनों की फोटो भी पोर्टल पर होती है अपलोड, जरूर देखें

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शहर में सोने-चांदी का बड़ा कारोबार है। बिरहाना रोड, नयागंज और चौक प्रमुख थोक बाजार हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में दो हजार से अधिक शोरूम और दुकानें हैं। जून 2021 से बीआईएस ने सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य किया था। इसके तहत सराफ को बीआईएस का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वहीं गहनों पर हॉलमार्क चिह्न के साथ ही एचयूआईडी, सराफा का कोड, कैरेट अंकित किया जाता है।ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीआईएस सदस्य पंकज अरोड़ा के मुताबिक तमाम सराफा लेजर मशीनों के जरिये छेड़छाड़ कर एक ही नंबर पर अलग-अलग गहने दिखा देते हैं। एप पर फोटो उपलब्ध होने से ऐसे मामलों की पहचान करना आसान होगा। शहर में बिरहाना रोड, चौक और नयागंज में आठ बीआईएस सेंटर हैं। त्योहारी सीजन में ग्राहकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। गहने खरीदते समय भरोसेमंद और लाइसेंसधारी सराफा चुनें। बीआईएस केयर एप पर एचयूआईडी नंबर की जांच करके ही खरीदारी करें, ताकि नकली हॉलमार्किंग और धोखाधड़ी से बचा जा सके।