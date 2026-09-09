Kanpur News: जनवरी के बाद नहीं आयी पेंशन, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे बुजुर्ग

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जनपद में छह तहसीलों में करीब 90923 बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रति माह 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। वित्तीय वर्ष के समापन पर हर साल बुजुर्गों का सत्यापन कराया जाता है। इस बार कराए गए सत्यापन में 2415 बुजुर्ग मृतक या फिर अपात्र होने की वजह से योजना से बाहर कर दिए गए। जानकारों का कहना है कि कई बार सत्यापन में चूक से पेंशन रुक जाती है। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।इधर, जनवरी में पेंशन की किस्त मिली थी। इसके बाद किस्त जारी नहीं हुई तो बुजुर्ग कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। कोई अभिलेख पूरे होने के बाद भी पेंशन की किस्त नहीं आने की शिकायत कर रहा है तो कोई अब तक किस्त न आने की वजह जानने कार्यालय पहुंच रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि निदेशालय से पेंशन की किस्त जारी की जाती है। जनवरी में भेजी गई किस्त मार्च तक पेंशन की थी। इसी माह पेंशन किस्त जारी होने की उम्मीद है।....................केस एक :आधार प्रमाणीकरण पूरा, नहीं आई पेंशनसिकंदरा के राजपुर निवासी बुजुर्ग रामऔतार ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण करा दिया है। इसके बाद भी पेंशन की किस्त नहीं आई है। असमर्थता के बाद भी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।....................केस दो :जनवरी के बाद नहीं मिली मिली पेंशनरूरा के स्टेशन वार्ड निवासी पुष्पा देवी ने अकबरपुर तहसीलदार पवन कुमार को बताया कि जनवरी में पेंशन की किस्त आई थी। इसके बाद से पेंशन नहीं भेजी गई। कई बार समाज कल्याण कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार ने बताया कि प्रकरण में जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच सौंपी गई है।...................केस तीन :पेंशन के लिए भटकना पड़ रहाअकबरपुर में माती रोड निवासी जमीला ने बताया कि करीब एक साल पहले पेंशन आवेदन किया था। इसके बाद कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाए लेकिन पेंशन नहीं आ रही। सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण शिवशंकर ने बताया कि जमीला का परिवार सदस्यता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। इसके बारे में उन्हें बता दिया गया है।.......................बयान.....मार्च में आधार प्रमाणीकरण कराया गया है। निदेशालय स्तर से पीएफएमएस के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन भुगतान की व्यवस्था है। - गीता सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी