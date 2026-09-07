कानपुर हिरनी हादसा: पतारा सीएचसी के चिकित्साधीक्षक समेत तीन हटाए गए, वार्ड बॉय निलंबित

वार्ड बॉय निलंबित, फार्मासिस्ट भी हटाए गए

सीएमओ के अनुसार घायलों के इलाज में लापरवाही के मुख्य दोषी पाए गए वार्ड बॉय शिवनाथ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं फार्मासिस्ट मनीष को पतारा सीएचसी से हटाकर सीएचसी बिल्हौर भेजा गया है। पतारा सीएचसी में व्यवस्था संभालने के लिए घाटमपुर सीएचसी में तैनात और पहले पतारा के चिकित्साधीक्षक रह चुके डॉ. जय प्रकाश को दोबारा पतारा सीएचसी का चिकित्साधीक्षक बनाया गया है।