कानपुर: पांडु के बढ़ते पानी से पिपोरी बिहारी पुरवा बेहाल, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा; डीएम ने लिया जायजा

कई घरों में पानी पहुंचने के बाद ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से नदी और बाढ़ के पानी के आसपास न जाने की अपील की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव अभियान चला रही है।







