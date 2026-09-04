कानपुर: पांडु के बढ़ते पानी से पिपोरी बिहारी पुरवा बेहाल, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा; डीएम ने लिया जायजा
Kanpur News: पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से पिपोरी बिहारी पुरवा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी गांव में पहुंचने से कई घर डूब गए हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं।
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हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। टीम पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ जरूरतमंद ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। बाढ़ की स्थिति की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी भी पिपोरी बिहारी पुरवा पहुंचे।
उन्होंने मौके पर एनडीआरएफ की टीम के साथ चल रहे राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जलस्तर और गांव की स्थिति की जानकारी ली तथा बचाव अभियान में जुटी टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पांडु नदी का पानी लगातार बढ़ने से गांव में स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
कई घरों में पानी पहुंचने के बाद ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से नदी और बाढ़ के पानी के आसपास न जाने की अपील की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव अभियान चला रही है।