यूपी: ‘चिल्लाती रही...पर नहीं माने दरिंदे’, ट्यूशन से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, साइकिल से गिराकर मारा ब्लेड

उरई जिले में कुठौंद थाना क्षेत्र के गांव के पास बुधवार को ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रही कक्षा 12वीं की नाबालिग दिव्यांग छात्रा को पांच युवकों ने घेर लिया। वे छात्रा से छेड़छाड़ करने लगे। छात्रा ने विरोध किया, तो उसे साइकिल से गिराकर पीटा और ब्लेड मार दिया।

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इसके बाद युवक भाग गए। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाना पुलिस को तहरीर दी। बताया कि बुधवार की सुबह उसकी दिव्यांग बहन कुठौंद से ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रही थी।