उरई जनपद दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में सपा, कांग्रेस और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सपा की बैठक में कांग्रेस को यूपी में 26 सीटें देने के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो सपा-कांग्रेस की खिचड़ी पकती दिखाई नहीं दे रही है।

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यदि पक भी गई, तो उन्हें खाने का मजा नहीं आएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहती। अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली सरकार को जनता पहले देख चुकी है। अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रदेश की स्थिति खराब थी, जिससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों का भविष्य प्रभावित हुआ था।