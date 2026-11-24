उरई: केशव मौर्य बोले- 2027 में फिर प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार, सपा-कांग्रेस की नहीं पकेगी खिचड़ी
Orai News: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और यूपी में सीएम का चेहरा कमल का फूल होगा। उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी खिचड़ी पकती नहीं दिख रही।
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उरई जनपद दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में सपा, कांग्रेस और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सपा की बैठक में कांग्रेस को यूपी में 26 सीटें देने के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभी तो सपा-कांग्रेस की खिचड़ी पकती दिखाई नहीं दे रही है।
यदि पक भी गई, तो उन्हें खाने का मजा नहीं आएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहती। अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली सरकार को जनता पहले देख चुकी है। अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रदेश की स्थिति खराब थी, जिससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों का भविष्य प्रभावित हुआ था।
कमल का फूल होगा सीएम का चेहरा
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने दस वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है और क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदलने के प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में सीएम का चेहरा कमल का फूल होगा। टिकट वितरण को संसदीय बोर्ड का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि टिकट किसी को भी मिले, कमल जरूर खिलेगा।
आस्था और विश्वास का विषय, इस पर आपत्ति क्यों
खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोले कि वह प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मथुरा और राधे-राधे के नारे को लेकर अखिलेश यादव की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि पहले जय श्रीराम का नारा लगाते थे, अब राधे-राधे, कमल खिला दे का नारा लगा रहे हैं। यह आस्था और विश्वास का विषय है, इस पर अखिलेश यादव को आपत्ति क्यों है।