उरई: इंटरसिटी एक्सप्रेस में बजा फायर अलार्म, मची भगदड़ और कई यात्रियों ने लगाई छलांग, 20 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन

उरई: इंटरसिटी एक्सप्रेस में बजा फायर अलार्म, मची भगदड़ और कई यात्रियों ने लगाई छलांग, 20 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन
Orai News: उरई रेलवे स्टेशन पर बुधवार तड़के किसी यात्री द्वारा इंटरसिटी एक्सप्रेस का फायर अलार्म खींच दिया गया। इससे ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई और भगदड़ मच गई।
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उरई जिले में स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बुधवार तड़के किसी यात्री ने फायर अलार्म खींच दिया। अलार्म बजते ही ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई और यात्रियों में भगदड़ मच गई। घबराए यात्री ट्रेन से उतरकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ यात्रियों ने ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे वे चुटहिल हो गए।
फायर अलार्म बजने के बाद ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही। बाद में जांच में आग जैसी कोई स्थिति नहीं मिली। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फर्जी सूचना के चलते यात्रियों में अफरा-तफरी की स्थिति बनी थी। ट्रेन से उतरने वाले कुछ यात्री बाद में बसों से बुधवार सुबह करीब आठ बजे अपने गंतव्य तक पहुंचे।