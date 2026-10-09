Kanpur News: लेखपालों का ऑनलाइन बहिष्कार, राजस्व कार्य अटके
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:48 AM IST
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कानपुर। आठ सूत्री मांगों को लेकर नरवल तहसील के लेखपालों ने गुरुवार को ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार किया। पोर्टल पर काम बंद रहने से आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के साथ खेती-किसानी से जुड़े ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण प्रभावित रहा।
लेखपाल संघ शाखा नरवल के अध्यक्ष अनुपम पटेल ने बताया कि संघ के आह्वान पर तहसील के सभी लेखपाल ऑनलाइन कार्य से विरत रहे। मांगों का समाधान होने तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को थाना दिवस में लेखपाल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 12 अक्टूबर को तहसील में रक्तदान शिविर और 14 अक्टूबर को बाइक रैली निकाली जाएगी। 17 अक्टूबर को तहसील मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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ऑनलाइन कार्य बंद रहने से लेखपालों की रिपोर्ट पर निर्भर प्रमाणपत्रों और राजस्व संबंधी आवेदनों के लंबित होने की आशंका है। इस दौरान संघ के मंत्री आशीष कुमार, शिखा सिंह, सुमित रजक और अतुल कुमार समेत कई लेखपाल मौजूद रहे।
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लेखपाल संघ शाखा नरवल के अध्यक्ष अनुपम पटेल ने बताया कि संघ के आह्वान पर तहसील के सभी लेखपाल ऑनलाइन कार्य से विरत रहे। मांगों का समाधान होने तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
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उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को थाना दिवस में लेखपाल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 12 अक्टूबर को तहसील में रक्तदान शिविर और 14 अक्टूबर को बाइक रैली निकाली जाएगी। 17 अक्टूबर को तहसील मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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ऑनलाइन कार्य बंद रहने से लेखपालों की रिपोर्ट पर निर्भर प्रमाणपत्रों और राजस्व संबंधी आवेदनों के लंबित होने की आशंका है। इस दौरान संघ के मंत्री आशीष कुमार, शिखा सिंह, सुमित रजक और अतुल कुमार समेत कई लेखपाल मौजूद रहे।