Kanpur News: आरटीओ की ऑनलाइन सेवाएं धड़ाम, मंडल में 16007 आवेदन लंबित

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कानपुर नगर में अकेले 5681 आवेदन अटकेमाई सिटी रिपोर्टरकानपुर। परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं भले ही वाहन मालिकों को घर बैठे सुविधा देने के दावे के साथ शुरू की गई हों, लेकिन मंडल के पांच जिलों मे 16,009 आवेदन निस्तारण ले लिए लंबित पड़े हैं। नए वाहन खरीदने वालों की परेशानी सबसे ज्यादा है। वाहन शोरूम से गाड़ी निकलने के बाद भी स्थायी पंजीकरण और आरसी नंबर मिलने में हफ्तों लग रहे हैं। नतीजा यह कि ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वाहन पोर्टल ऑनलाइन आवेदन एक सप्ताह बाद भी लंबित रहने पर उप परिवहन आयुक्त ने सभी एआरटीओ प्रशासन को नोटिस जारी किया है।उप परिवहन आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर मंडल के पांच जिलों में कानपुर नगर 5,681 लंबित आवेदनों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद इटावा में 4,005, कन्नौज में 2,884, औरैया में 1,982 और कानपुर देहात में 1,457 आवेदन लंबित हैं। कानपुर नगर में लंबित आवेदनों में 3,600 से अधिक नए वाहनों के स्थायी पंजीकरण से जुड़े हैं। यानी नई गाड़ी खरीदने के बाद भी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को आरसी नंबर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वंही इटावा में 3,550, कन्नौज में 2,525, औरैया में 1,746 और कानपुर देहात में 1,136 नए वाहनों के पंजीकरण लंबित हैं। जिलों में लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या नए वाहनों के पंजीकरण की है। ऐसे में वाहन खरीदने के बाद समय से आरसी नहीं मिलना सीधे वाहन मालिक की परेशानी बढ़ा रहा है।मंडल में जिलेवार लंबित आवेदनजिलाऑनलाइन सेवाएंनए वाहन पंजीकरण लंबितकुल लंबित आवेदनकानपुर नगर353,6005,681इटावा233,5504,005कन्नौज252,5252,884कानपुर देहात231,1361,457औरैया181,7461,982वर्जन -ऑनलाइन लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए मंडल के सभी जिलों के एआरटीओ को नोटिस जारी की गई है। समय पर स्क्रूटनी पूरी नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। लंबित आवेदनों की लगातार समीक्षा की जा रही है।आर आर सोनी, उप परिवहन आयुक्त