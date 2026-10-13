Kanpur News: समय से नहीं चेते अफसर, 2200 लोगों को दोबारा करना पड़ सकता आवेदन

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इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्होंने जन्म के एक साल बाद प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसीलों में आवेदन किया था। दोबारा प्रक्रिया शुरू होने पर उन्हें शपथपत्र बनवाने से लेकर अन्य दस्तावेज जुटाने में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।पहले जन्म के एक माह के भीतर ग्राम पंचायत या नगर निकाय से प्रमाणपत्र जारी किया जाता था। एक माह से अधिक और एक साल से कम अवधि वाले मामलों में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) की अनुमति से प्रमाणपत्र जारी होता था। जन्म के एक साल से अधिक समय बीतने पर संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के स्तर से कार्रवाई की जाती थी।ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग समय पर जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाते। जरूरत पड़ने पर आवेदन करते हैं, तब तक जन्म को एक साल से अधिक समय बीत चुका होता है। ऐसे आवेदनों के निस्तारण की जिम्मेदारी तहसीलों पर थी, लेकिन लंबित मामलों को समय रहते नहीं निपटाया गया।नए नियमों के तहत जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। एक माह से अधिक और एक साल से कम अवधि वाले मामलों में डीपीआरओ स्तर से प्रमाणपत्र जारी होगा। जन्म के एक साल से अधिक और दो साल तक की अवधि वाले मामलों में एसडीएम या जिला रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। वहीं, जन्म के दो साल बाद आवेदन करने पर प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा।बिल्हौर: 1,800घाटमपुर: 150सदर: 200नर्वल: 50वर्जननए नियमों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अगर तहसील स्तर पर लंबे समय से आवेदन लंबित पड़े रहे हैं तो इसकी जांच करवाकर संबंधित से जवाब तलब किया जाएगा। - महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी