फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Obstacles to Ring Road to be cleared; tenders for elevated track coming soon.

Kanpur News: रिंग रोड की बाधाएं होंगी दूर, एलिवेटेड ट्रैक के टेंडर जल्द

Sat, 10 Oct 2026 02:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Obstacles to Ring Road to be cleared; tenders for elevated track coming soon.
कानपुर। कानपुर रिंग रोड और मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजनाओं को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। रिंग रोड के पैकेज-3 में बाधा बन रहे सीयूजीएल के पंप कार्यालय और विद्युत उपकेंद्र के प्रभावित हिस्सों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं 15.51 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है।
विज्ञापन


शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने दोनों परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से भूमि, मुआवजे और परिसंपत्तियों की शिफ्टिंग से जुड़े मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए। रिंग रोड के पैकेज-3 के प्रस्तावित मार्ग में सीयूजीएल के पंप कार्यालय का कुछ हिस्सा आ रहा है। डीएम ने गैस पाइपलाइनों की शिफ्टिंग कराने को कहा। इसी पैकेज में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के उपकेंद्र का हिस्सा भी प्रभावित हो रहा है। इसकी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन


प्रभावित मकानों और जमीन का होगा निस्तारण

मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए बगदौदी बांगर, कल्याणपुर कला और जरीब चौकी क्षेत्र में प्रभावित मकानों और जमीन के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने भू-स्वामियों और भवन स्वामियों से संवाद कर नियमानुसार भूमि प्राप्त करने और उचित मुआवजा देने को कहा। चकबंदी समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि जिले के 38 गांवों में प्रक्रिया चल रही है। इनमें तीन गांवों में वर्ष के अंत तक धारा-52 के तहत अधिसूचना प्रकाशित कर चकबंदी पूरी करने का लक्ष्य है। डीएम ने लंबित वादों, भूमि अभिलेखों और चकों के आवंटन से जुड़े मामलों का निस्तारण करने तथा किसानों की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed