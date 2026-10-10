Kanpur News: दिवाली तक लॉन्च हो सकती न्यू कानपुर सिटी योजना

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उसने आसपास पिकनिक स्पाॅट बनाने की व्यवस्था की जा रही है। एयरो सिटी के आसपास भी सुंदरीकरण कराया जा रहा है। अवस्थापना निधि से 20 विकास कार्यों के लिए शासन ने 715 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सिंहपुर से मैनावती मार्ग के बीच बस रही न्यू कानपुर सिटी योजना को देखते हुए केडीए 24 करोड़ रुपये से छह किमी रास्ते को फोरलेन बना रहा है।गंगा बैराज में 49 एकड़ में बने बाॅटेनिकल गार्डन को नया लुक देने के लिए 35 करोड़ से सुंदरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य सितंबर 2027 तक पूरा होना है। सीवरेज फार्म जाजमऊ (रूमा) के पास केडीए 1251 एकड़ में एयरो सिटी बसा रहा है। इसके पास स्थित चकेरी एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार व आसपास 25 करोड़ से सुंदरीकरण कराने जा रहा है। संवाद