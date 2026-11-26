न्यू कानपुर सिटी योजना में 43 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंड बेचने की तैयारी है। योजना दिसंबर तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा गया है। भूखंडों की कीमतों पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। मैनावती मार्ग से सिंहपुर और कल्याणपुर के बीच 153.31 हेक्टेयर में योजना विकसित की जा रही है।

विज्ञापन



पहले चरण में 55.59 हेक्टेयर में 597 भूखंड बनाए जाएंगे। इसके लिए 75 करोड़ रुपये से सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज और सड़क निर्माण कराया जा रहा है। योजना को यूपी रेरा की मंजूरी मिल चुकी है। केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि योजना में आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित भूखंडों के साथ कन्वेंशन सेंटर, नर्सिंग होम, होटल और ग्रुप हाउसिंग की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।