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Kanpur News: कैटरर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

Sat, 10 Oct 2026 02:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:41 AM IST
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New executive committee of the Caterers' Association takes the oath.
कानपुर। कानपुर कैटरर्स एसोसिएशन का सम्मेलन शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैंबर हॉल में हुआ। इस दौरान नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देवेंद्र कुमार गुप्ता को अध्यक्ष और अभिषेक तिवारी को महामंत्री बनाया गया। नई कार्यकारिणी में मुख्य संरक्षक सुरेश गुप्ता, चेयरमैन लाला त्रिवेदी, मुख्य सलाहकार नितिन टंडन, अजय सरावगी, निदेशक नरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता, महामंत्री अभिषेक तिवारी, कोषाध्यक्ष शिवनाथ कश्यप, संयुक्त सचिव गोपालजी तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन साहू, गौरव गुप्ता, सदन झा (मीडिया प्रभारी) ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तिरंंगा अगरबत्ती के निदेशक नरेंद्र शर्मा की बेटी एकता शर्मा को सम्मानित किया। सांसद रमेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पांडेय, एमएलसी सलिल विश्नोई और पूर्व मंत्री शिवकुमार बेरिया सहित कई जिलों के कारोबारी मौजूद रहे। (ब्यूरो)
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