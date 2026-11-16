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Kanpur News: सीएसए में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण आज से शुरू

Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
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Mushroom production training begins today at CSA
कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में सोमवार से मशरूम उत्पादन तकनीक पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में किसानों, विद्यार्थियों और शहरी लोगों को मशरूम उत्पादन की तकनीक सिखाई जाएगी।
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पादप रोग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण में एस्टर, बटन और मिल्की मशरूम के उत्पादन की जानकारी दी जाएगी। विवि के मीडिया प्रभारी डॉ. खलील खान ने बताया कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ब्यूरो
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