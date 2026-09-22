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19 वर्षीय स्नातक की छात्रा 18 सितंबर को मार्कशीट लेने के लिए घर से निकली थी। देर शाम जब वह नहीं लौटी तो तो परेशान परिजन ने उसे खोजने का प्रयास किया। फिर परिजन कुसुमखोर पुलिस चौकी व सदर कोतवाली पहुंचे। विज्ञापन



आरोप है कि पुलिस ने परिजन की एक न सुनी और छात्रा 20 सितंबर की दोपहर को छिबरामऊ के पास मरणासन्न हालत में मिली। परिजन ने आननफानन उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां वीडियो में छात्रा ने घटना के बारे में परिजन को बताया। इसके कुछ ही देर बाद सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। विज्ञापन विज्ञापन

19 वर्षीय स्नातक की छात्रा 18 सितंबर को मार्कशीट लेने के लिए घर से निकली थी। देर शाम जब वह नहीं लौटी तो तो परेशान परिजन ने उसे खोजने का प्रयास किया। फिर परिजन कुसुमखोर पुलिस चौकी व सदर कोतवाली पहुंचे।आरोप है कि पुलिस ने परिजन की एक न सुनी और छात्रा 20 सितंबर की दोपहर को छिबरामऊ के पास मरणासन्न हालत में मिली। परिजन ने आननफानन उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां वीडियो में छात्रा ने घटना के बारे में परिजन को बताया। इसके कुछ ही देर बाद सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई।

कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र की छात्रा का अपहरण कर प्रेमी, उसका बहनोई और भांजे अगवा कर एटा ले गए। दो दिन बाद उसे चूहेमार दवा खिलाकर छिबरामऊ के पास सड़क पर मरणासन्न अवस्था में फेंक दिया। परिजन आननफानन मेडिकल कॉलेज, तिर्वा ले आए। सोमवार को छात्रा ने वीडियो में तीनों आरोपियों के नाम लिए। फिर कुछ घंटे बाद ही छात्रा की मौत हो गई।