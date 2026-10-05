Kanpur News: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज

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इससे पहले यह बैठक एक अक्तूबर को होनी थी लेकिन नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के शहर से बाहर होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि बैठक के 72 घंटे बाद नगर निगम की सदन की बैठक भी बुलाई जानी है। इस बार दो दिन तक सदन चलेगा जिसमें शहर की समस्याओं को लेकर बात होंगी, हर पार्षद को बोलने का मौका दिया जाएगा। (संवाद)

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कानपुर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक सोमवार दोपहर दो बजे से होगी। इसमें 15 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सर्वसम्मति से चुने गए छह कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही 15 सड़क, पार्क व चौराहों के नामकरण के होने वाले प्रस्तावों पर चर्चा होगी।