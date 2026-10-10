मंगल भवन के किराये को लेकर सांसद को गलत जानकारी दी गई : महापौर

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कार्यकारिणी के बाद महापौर ने प्रेसवार्ता में कहा कि जिस कंपनी ने मंगल भवन बनाने में पैसा लगाया, उसका इस भवन से कोई मतलब नहीं है। वह तो पैसा देकर भूल गए, मंगल भवन का किराया तो हमारा संपत्ति विभाग ही लेता है। उससे आने वाला किराया नगर निगम के कोष में ही जमा होता है। सांसद को इसे लेकर जो भी जानकारी दी गई, वह गलत दी गई, ऐसी कोई बात नहीं है। इस संबंध में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि मेरे लिए मंगल भवन कोई विषय नहीं है, मेरी प्राथमिकता कानपुर का विकास है और इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। मेरा नगर निगम से कोई लेना-देना नहीं है। नगर निगम के अधिकारी और महापौर इसे सुलझा लेंगे। मेरे पास तो शिकायतें आई थीं, जिन पर मैंने शासन को पत्र लिखा।

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कानपुर। नगर निगम की कार्यकारिणी के दौरान शुक्रवार को मंगल भवन पर महापौर प्रमिला पांडेय ने सांसद रमेश अवस्थी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सांसद को मंगल भवन को लेकर जिन लोगों ने भी जो जानकारी दी, वह गलत है। यह तो नगर निगम की ही संपत्ति है।