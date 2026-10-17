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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   'Mother's Treasure' distributed at the Jangli Devi Temple

Kanpur News: जंगली देवी मंदिर में बांटा गया मां का खजाना

Sat, 17 Oct 2026 02:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:10 AM IST
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'Mother's Treasure' distributed at the Jangli Devi Temple
कानपुर। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को किदवईनगर स्थित सिद्धपीठ जंगली देवी मंदिर में मां के खजाने का वितरण किया गया। शाम चार से सात बजे तक चले आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने खजाना प्राप्त कर सुख-समृद्धि की कामना की। खजाना पाने के लिए यहां श्रद्धालुओं ने दोपहर दो बजे से ही कतार लगनी शुरू कर दी थी।
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भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई थी। कार्यक्रम में विधायक महेश त्रिवेदी, मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री विजय पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक बाजपेयी, ज्ञान प्रकाश पांडेय, मनोज कपूर, कैलाश पाल, प्रबंधक रमेश कुमार तिवारी, सुनीत त्रिपाठी, नीलम शुक्ला और पुजारी राहुल मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे।
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