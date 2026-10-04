बांदा: सगे भाइयों की हत्या में नामजद पूर्व जिला पंचायत सदस्य की मां का सदमे से निधन

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नरैनी के गांव नंदवारा में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल वर्मा के पुत्र और पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र पाल वर्मा उर्फ राजू की मां पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुसुमा देवी वर्मा (75) की शनिवार की रात अचानक हालत बिगड़ गई। दिल का दौरा पड़ने से परिजन ने उन्हें बांदा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, वहां रविवार को सुबह उनका निधन हो गया। पौत्र देवेंद्र पाल वर्मा ने बताया कि उनकी दादी का निधन, पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने के चलते दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उन्होंने इस प्रकरण में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी दादी कुसुमा देवी भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकीं हैं। वह वर्ष 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थीं।