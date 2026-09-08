कानपुर: दीपदान कर स्कूटी से लौट रहे मां-बेटे को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर दोनों की मौत

सड़क किनारे अंधेरे में खड़े ट्रैक्टर के पीछे लगे कृषि यंत्र से स्कूटी टकराकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने दोनों को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार सूरज गौतम (45) अपनी मां राजेश्वरी के साथ नानामऊ घाट गए थे। सूरज के पिता ओमप्रकाश का करीब एक माह पहले निधन हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों घाट पर दीपदान करने गए थे। शाम करीब आठ बजे दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे।

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