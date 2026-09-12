कानपुर: घाटमपुर में पहिया चोर गिरोह का आतंक, खड़े ट्रक के दो पहिए खोल ले गए शातिर, वाहन स्वामियों में आक्रोश

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के सजेती थाना क्षेत्र में ट्रकों के पहिया चोर गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है। खड़े ट्रकों व डंपरों के पहिये चुटकियों में खोलकर पार कर देते हैं। शुक्रवार की रात अज्योरी गांव में घर के बाहर खड़े ट्रक के दो पहिया खोल ले गए हैं। क्षेत्र में पिकेट न लगने से लोगों में रोष है।

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मालूम हो कि कानपुर-सागर हाईवे किनारे के गांवों में रहने वाले ट्रक मालिक दरवाजे के सामने, पेट्रोल पंप व ढाबों किनारे ट्रक खड़ा कर लेते हैं। मौजूदा समय बारिश के चलते खदाने बंद चल रही हैं। इसलिए समय ज्यादा संख्या में ट्रक खड़े हो चुके हैं। इसका फायदा पहिया चोर गिरोह उठा रहा है। तीन-चार दिन पहले कस्बे के पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक के पहिए चोर खोल ले गए थे।