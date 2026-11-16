Kanpur News: छेड़छाड़ की शिकायत पर मां-बेटी को पीटा, वीडियो वायरल

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शिवली रोड निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि बेटी एक स्कूल की छात्रा है। वहां पढ़ने वाली एक छात्रा का भाई और उसके साथी स्कूल आने-जाने के दौरान छेड़छाड़ करते हैं। शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। इससे नाराज होकर सहपाठी छात्रा ने स्कूल में बेटी से झगड़ गई। बेटी घर आई तो छात्रा अपने भाई, मां और तीन-चार युवक के साथ घर में घुस आए और मारपीट की। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि जांच में दोनों छात्राओं के बीच स्कूल में किसी बात को लेकर विवाद की बात सामने आई है। इसे लेकर एक पक्ष बातचीत करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पर गया था। अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।(संवाद)