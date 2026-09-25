Kanpur News: मानसून फिर सक्रिय, आज से तेज बारिश के आसार

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मौसम विभाग के अनुसार यह मानसून की विदाई से ठीक पहले उसकी री-एंट्री है। बंगाल की खाड़ी में बने एक मजबूत कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती हवाओं की वजह से मानसून प्रदेश में फिर से अत्यधिक सक्रिय हो गया है। इस मौसमी सिस्टम के कारण कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार है।उन्होंने बताया कि मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। यह सिस्टम 25 से 27 सितंबर तक सक्रिय रहेगा जिससे शहर में झमाझम और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। 27 सितंबर के बाद जब यह सिस्टम कमजोर होगा तो मौसम पूरी तरह साफ होना शुरू हो जाएगा।