Kanpur News: बदमाशों ने युवक को बंधक बनाकर किया लहूलुहान, एक गिरफ्तार

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जाजमऊ जेके कॉलोनी निवासी गौरव गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सुभाष रोड निवासी मनीष द्विवेदी उर्फ टीटू पंडित से प्लाॅट खरीदने के लिए दो लाख रुपये दिए थे। प्लॉट न दिला पाने पर रुपये मांगने पर टीटू टालमटोल कर रहा था। आरोप है कि टीटू ने रविवार रात उसे रुपये देने के लिए घर बुलाया। वहां एटीएम हैकर मनीष द्विवेदी उर्फ टीटू पंडित, टॉप 10 अपराधी साहिल ठाकुर, सोनू शर्मा उर्फ गांधी, तुषार शर्मा, प्रदीप शर्मा उर्फ मंडोले, यश द्विवेदी व पांच अज्ञात ने गालीगलौज की। घर में बंधक बनाकर पीटा।धारदार हथियार से हमला किया जिससे गौरव के सिर के बांई तरफ घाव हो गया। हैलट में उसे 14 टांके लगाए गए। घटना के दौरान जाम भी लग गया था। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोनू शर्मा उर्फ गांधी को बुधवार को सुभाष रोड से गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।आरोपी मनीष उर्फ टीटू पंडित एटीएम हैकर है। उसके खिलाफ चकेरी थाने के अलावा कई राज्यों में एटीएम से चोरी के मामले दर्ज हैं। उसका एक गैंग भी रजिस्टर्ड है। वहीं, साहिल ठाकुर पर हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम समेत कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में उसको चकेरी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।