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कानपुर: भीतरगांव-घाटमपुर मार्ग पर मिला अधेड़ का शव, पुलिस जांच में जुटी

Sat, 05 Sep 2026 12:41 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sat, 05 Sep 2026 12:41 PM IST
सार

Kanpur News: भीतरगांव से घाटमपुर मार्ग पर ग्राम भदेवना और कुम्हेड़िया के बीच बीती रात एक अधेड़ का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने के बाद रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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Middle-Aged Man Found Dead on Bhitargaon-Ghatampur Road
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक

विस्तार
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मृतक की पहचान थाना सजेती क्षेत्र के ग्राम धमना बुजुर्ग निवासी श्रीकृष्ण शर्मा (55) के रूप में हुई। सड़क किनारे शव मिलने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में चर्चा रही। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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