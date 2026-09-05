कानपुर: भीतरगांव-घाटमपुर मार्ग पर मिला अधेड़ का शव, पुलिस जांच में जुटी

मृतक की पहचान थाना सजेती क्षेत्र के ग्राम धमना बुजुर्ग निवासी श्रीकृष्ण शर्मा (55) के रूप में हुई। सड़क किनारे शव मिलने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में चर्चा रही। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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