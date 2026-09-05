कानपुर: अभिनेत्री तापसी पन्नू बोलीं- मैं इंफ्लूएंसर नहीं एक्टर हूं, अभी हासिल करना है बहुत कुछ, कही ये बात
Kanpur News: वीआईपी रोड स्थित थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कम सक्रियता की वजह बताते हुए खुद को इंफ्लूएंसर की बजाय एक गंभीर कलाकार बताया।
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मैं इंफ्लूएंसर नहीं एक्टर हूं। मुझे जब भी अपनी कोई बात रखनी होती है, तो मैं मीडिया के सामने कह देती हूं। इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है। यह बातें बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने शहर में वीआईपी रोड स्थित थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में कहीं।
सोशल मीडिया पर अपनी कम सक्रियता की वजह बताते हुए उन्होंने कि वह चाहती हैं कि जब उनकी कोई फिल्म आए तो दर्शकों में उसे देखने की उत्सुकता बनी रहे। तापसी ने कहा कि आज लड़कियां पहले की तुलना में अधिक साहस के साथ अपनी बात रख रही हैं। इसमें फिल्मों का कितना योगदान है, यह कहना मुश्किल है।
बोलीं- अभी काफी कुछ हासिल करना है
लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी बात कहने का मंच जरूर दिया है। अपने जीवन पर बायोपिक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी होगी। वह खुद को अभी उस मुकाम पर नहीं मानतीं, जहां बायोपिक बनाई जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी काफी कुछ हासिल करना है। कानपुर आने को खास बताते हुए तापसी ने कहा कि अच्छी कहानियों की तलाश में अक्सर छोटे शहरों की ओर देखना पड़ता है।
काम करते समय कई तरह की मुश्किलें आती हैं
‘थप्पड़’ जैसी फिल्म के बाद समाज में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन अब लड़कियां सवाल पूछने लगी हैं। पहले थप्पड़ को प्यार का हिस्सा मान लिया जाता था, अब उसे गलत कहा जा रहा है। तापसी ने कहा कि फिल्म में काम करते समय कई तरह की मुश्किलें आती हैं। कई बार हीरो भी उन्हें नहीं चाहता, लेकिन वह ऐसी चुनौतियों का डटकर सामना करती हैं।