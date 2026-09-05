कानपुर: अभिनेत्री तापसी पन्नू बोलीं- मैं इंफ्लूएंसर नहीं एक्टर हूं, अभी हासिल करना है बहुत कुछ, कही ये बात

मैं इंफ्लूएंसर नहीं एक्टर हूं। मुझे जब भी अपनी कोई बात रखनी होती है, तो मैं मीडिया के सामने कह देती हूं। इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है। यह बातें बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने शहर में वीआईपी रोड स्थित थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में कहीं।

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सोशल मीडिया पर अपनी कम सक्रियता की वजह बताते हुए उन्होंने कि वह चाहती हैं कि जब उनकी कोई फिल्म आए तो दर्शकों में उसे देखने की उत्सुकता बनी रहे। तापसी ने कहा कि आज लड़कियां पहले की तुलना में अधिक साहस के साथ अपनी बात रख रही हैं। इसमें फिल्मों का कितना योगदान है, यह कहना मुश्किल है।