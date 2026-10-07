फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Members of the Khatik community staged a protest at the Tehsil office.

Kanpur News: तहसील में खटीक समाज के लोगों ने दिया धरना

Wed, 07 Oct 2026 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Members of the Khatik community staged a protest at the Tehsil office.
छिबरामऊ। खटीक समाज के जाति प्रमाणपत्र जारी करने में देरी और प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने मंगलवार को तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधियों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार रामप्रकाश को सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और पात्र लोगों के प्रमाणपत्र जारी कराने की मांग की।
विज्ञापन


समाज के लोगों का आरोप है कि तहसील क्षेत्र में लंबे समय से खटीक समाज के लोगों के जाति प्रमाणपत्र जारी होते रहे हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2003, 2005, 2007, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 और 2025 में प्रमाणपत्र जारी किए गए। आरोप है कि 14 फरवरी 2025 के बाद अचानक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रमाणपत्र न बनने से छात्र-छात्राओं को दाखिले, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। मांग है कि विवादित जाति प्रमाणपत्रों के मामलों की जांच के लिए सक्षम समिति गठित कर त्वरित निस्तारण कराया जाए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सतर्कता प्रकोष्ठ से भी निष्पक्ष जांच कराई जाए।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केवल स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट को अंतिम आधार न बनाया जाए, बल्कि शासन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेजों और तथ्यों की जांच कर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। इस दौरान अवधेश कुमार, संजय कुमार, अवतार खटीक, त्रिदीप खटीक, सुमित कुमार खटीक, नवीन खटीक, जयकांत खटीक, सोहंश, रविकांत खटीक, लवकुश खटीक आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed