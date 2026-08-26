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Kanpur News: यूपी टी-20 के लिए आज शहर पहुंचेंगी मेरठ और लखनऊ की टीमें

Wed, 26 Aug 2026 02:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:22 AM IST
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Meerut and Lucknow teams to arrive in the city today for UP T20.
कानपुर। यूपी टी-20 लीग के मुकाबलों के लिए टीमें बुधवार से शहर आ जाएंगी। मेरठ मावरिक्स और लखनऊ फॉल्कंस की टीमें पहले ही दिन से ग्रीनपार्क स्टेडियम में अभ्यास कर सकती हैं। शेष चार टीमें गुरुवार को कानपुर पहुंचेंगी।
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यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने मंगलवार को ग्रीनपार्क पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त से शुरू होने वाले मुकाबलों के लिए स्टेडियम तैयार है। छोटी-मोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर सुपर स्टार, काशी रुद्रास, गोरखपुर लांयस और नोएडा सुपर किंग्स की टीमें होटल लैंडमार्क में ठहरेंगी। लखनऊ फॉल्कंस के लिए होटल प्रिस्टीन और मेरठ मावरिक्स के लिए गंगा बैराज स्थित इंटरनिटी में व्यवस्था की गई है। कानपुर में 28 अगस्त से लीग के 12 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें प्लेऑफ और फाइनल भी शामिल हैं।
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