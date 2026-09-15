हरदोई: सौतेले बेटे को ससुराल में न रखने से आहत विवाहिता ने तेजाब पीकर दी जान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 15 Sep 2026 10:12 PM IST
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पिहानी कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर सरैंया में संदिग्ध हालात में तेजाब पीने से मंगलवार को विवाहिता की मौत हो गई। मृतका की मां का आरोप है कि ससुरालीजन सौतेले बेटे को साथ में नहीं रखने दे रहे थे। इससे विवाहिता परेशान थी। आरोप लगाया कि ससुरालीजनों ने इसी विवाद के कारण तेजाब पिलाकर विवाहिता की हत्या कर दी। वहीं प्राथमिक जांच में तेजाब पीकर खुदकुशी किए जाने की बात सामने आई है।
लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के कचनार पाल निवासी पिंकी (26) ने 24 नवंबर 2025 को महमूदापुर सरैंया निवासी विमलेश से कोर्ट मैरिज की थी। पिंकी के पहले पति शोभित से एक बेटा विवेक है। विमलेश की पहली पत्नी रेनू की मौत हो चुकी है। विमलेश के रेनू से दो बच्चे आदित्य और तान्या हैं। मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे पिंकी ने अपनी मां मीना को फोन किया। उनके साथ रहने वाले विवेक का ध्यान रखने की बात कही। इसके बाद लगभग 12:30 बजे पिंकी ससुराल में तेजी से बिलख पड़ी। सास महेश्वरी शोर सुनकर अंदर गईं, तो पिंकी ने तेजाब पी लेने की बात कही। गंभीर हालत में पिंकी को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने पिंकी के ससुरालीजनों पर सौतेले बेटे को न रखने के विवाद में जबरन तेजाब पिलाकर मार डालने का आरोप लगाया है।
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लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के कचनार पाल निवासी पिंकी (26) ने 24 नवंबर 2025 को महमूदापुर सरैंया निवासी विमलेश से कोर्ट मैरिज की थी। पिंकी के पहले पति शोभित से एक बेटा विवेक है। विमलेश की पहली पत्नी रेनू की मौत हो चुकी है। विमलेश के रेनू से दो बच्चे आदित्य और तान्या हैं। मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे पिंकी ने अपनी मां मीना को फोन किया। उनके साथ रहने वाले विवेक का ध्यान रखने की बात कही। इसके बाद लगभग 12:30 बजे पिंकी ससुराल में तेजी से बिलख पड़ी। सास महेश्वरी शोर सुनकर अंदर गईं, तो पिंकी ने तेजाब पी लेने की बात कही। गंभीर हालत में पिंकी को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने पिंकी के ससुरालीजनों पर सौतेले बेटे को न रखने के विवाद में जबरन तेजाब पिलाकर मार डालने का आरोप लगाया है।
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