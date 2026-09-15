Hardoi News: ससुराल में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

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हुसैनपुर निवासी राम सागर की शादी वर्ष 2023 में घुघेरा निवासी सविता (23) के साथ हुई थी। राम सागर खेती करते हैं। मंगलवार सुबह काफी देर तक सविता कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजन ने पुकारा। कोई जवाब न मिलने पर दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई हलचल नहीं मिली। खिड़की से देखने पर उनका शव पंखे के हुक पर फंदे से लटका मिला। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकलवाया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना की जांच की।नायब तहसीलदार शिवम श्रीवास्तव की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार में पति के अलावा आठ माह का एक पुत्र है। प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि मायके वाले अगर कोई लिखित शिकायत देंगे तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ संदिग्ध मिलेगा तो उस आधार पर भी जांच होगी।