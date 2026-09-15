Hardoi News: सौतेले बेटे को ससुराल में न रखने से आहत विवाहिता ने तेजाब पीकर जान दी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के कचनार पाल निवासी पिंकी (26) ने 24 नवंबर 2025 को महमूदापुर सरैंया निवासी विमलेश से कोर्ट मैरिज की थी। पिंकी के पहले पति शोभित से एक बेटा विवेक है। विमलेश की पहली पत्नी रेनू की मौत हो चुकी है। विमलेश के रेनू से दो बच्चे आदित्य और तान्या हैं।मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे पिंकी ने अपनी मां मीना को फोन किया। उनके साथ रहने वाले विवेक का ध्यान रखने की बात कही। इसके बाद लगभग 12:30 बजे पिंकी ससुराल में तेजी से बिलख पड़ी। सास महेश्वरी शोर सुनकर अंदर गईं तो पिंकी ने तेजाब पी लेने की बात कही। गंभीर हालत में पिंकी को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने पिंकी के ससुरालीजनों पर सौतेले बेटे को न रखने के विवाद में जबरन तेजाब पिलाकर मार डालने का आरोप लगाया है।घटना के समय जयपुर में था विमलेशपिंकी की मां के मुताबिक कोर्ट मैरिज करने के दौरान विवेक को साथ रखने की बात शपथ पत्र पर लिखवाई गई थी। इसके बाद भी ससुराल वाले आए दिन विवाद करते थे। वहीं बीते दो माह से विमलेश भी अपने दो भाइयों के साथ जयपुर में एक निजी कंपनी में काम करने चला गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि परिजन की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।