Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Man posts video on Instagram after consuming dye; Meta’s alert saves his life, police arrive within 12 minutes

यूपी: युवक ने डाई पीकर इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट किया वीडियो, मेटा के अलर्ट ने बचाई जान, 12 मिनट में पहुंची पुलिस

Thu, 05 Nov 2026 10:37 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:37 PM IST
सार

Kanpur News: गर्लफ्रेंड के बातचीत बंद करने से तनाव में आकर युवक ने डाई पीकर इंस्ट्राग्राम पर वीडियो पोस्ट किया था। 

विज्ञापन
Man posts video on Instagram after consuming dye; Meta’s alert saves his life, police arrive within 12 minutes
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गर्लफ्रेंड के बातचीत बंद करने से मानसिक तनाव में आए 21 वर्षीय युवक ने बुधवार रात डाई पीकर आत्महत्या की कोशिश का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। मेटा कंपनी से मिले अलर्ट पर पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने कानपुर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ककवन थाने की टीम 12 मिनट में युवक के घर पहुंच गई। कमरे में बेसुध मिले युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच गई।
विज्ञापन


ककवन थाना क्षेत्र निवासी युवक पशु फार्म में मजदूरी करता है। पुलिस के मुताबिक, वह एक युवती से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। अचानक युवती ने बातचीत बंद कर दी तो वह तनाव में आ गया। इसी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया।
विज्ञापन


रात 10:23 बजे मेटा ने पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल से अलर्ट भेजा। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर सेंटर की टीम ने मेटा से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की लोकेशन ट्रेस कर कानपुर पुलिस को सूचना दी। ककवन थाने के उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह, अमित सहाय और आरक्षी अनिल गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर परिजन को पोस्ट की जानकारी दी और युवक को अस्पताल पहुंचाया। होश आने पर उसने पुलिस को अपनी परेशानी बताई।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
Trending Videos

तीन साल में 4186 लोगों की बचाई जान
यूपी पुलिस और मेटा के बीच 2022 से यह व्यवस्था लागू है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित पोस्ट मिलने पर मेटा पुलिस मुख्यालय को ई-मेल और फोन से अलर्ट भेजता है। एक जनवरी 2023 से 31 अक्तूबर 2026 तक ऐसे अलर्ट पर सक्रियता दिखाकर पुलिस 4186 लोगों की जान बचा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed