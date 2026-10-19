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हमीरपुर: बच्चों के विवाद का उलाहना देने पहुंचे युवक की फावड़े से हत्या, आरोपी फरार

Mon, 19 Oct 2026 11:39 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 11:39 PM IST
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Man murdered with a shovel after going to complain about a dispute between children; accused absconding
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
बिवार थाना क्षेत्र के ऊपरी गांव में सोमवार रात बच्चों के विवाद का उलाहना देने पहुंचे 38 वर्षीय छोटे अनुरागी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की।
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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्चों के बीच खेलते समय विवाद हुआ था। इसी बात का उलाहना देने छोटे अनुरागी पहुंचे थे। इसी दौरान सुरेश पुत्र लक्ष्मी वर्मा से उनका विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर फावड़े से हमला कर दिया गया, जिससे छोटे अनुरागी की मौत हो गई। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। छोटे अनुरागी मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। घटना की सूचना मिलने पर सीओ मौदहा राजकुमार पांडेय समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद युवक की हत्या की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। - राजकुमार पांडेय, सीओ मौदहा

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