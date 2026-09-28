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फतेहपुर: भाई की हत्या व धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई न होने पर युवक ने आत्मदाह की कोशिश

Mon, 28 Sep 2026 01:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 28 Sep 2026 01:20 PM IST
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Man attempts self-immolation over lack of action in brother's murder and fraud case
युवक ने आत्मदाह की कोशिश की - फोटो : अमर उजाला
धाता थाना क्षेत्र के भुरचुनी गांव निवासी बृजेश सोनकर ने सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट में डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने आग लगने से पहले ही माचिस छीन ली। पुलिस बृजेश को कोतवाली ले गई और पूछताछ में जुटी है। बृजेश के मुताबिक 2022 में भाई की तालाब में डुबोकर हत्या कर दी गई थी। उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वहीं एक साल पहले एक चार पहिया वाहन खरीदने में उसके साथ धोखाधड़ी की गई। इस मामले में भी पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे आहत होकर जान देने का फैसला किया।
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