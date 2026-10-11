महोबा: युवक का फंदे पर लटकता मिला शव, चाचा ने दोस्तों पर हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप

महोबा के मोहल्ला भटीपुरा में रविवार की सुबह एक युवक का शव निर्माणाधीन मकान की चौखट पर संदिग्ध हालात में फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए परिजनों से जानकारी ली। मृतक के चाचा ने सात दोस्तों पर हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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मोहल्ला भटीपुरा निवासी रामनरेश अहिरवार (18) मेहनत-मजदूरी का काम करता था। शनिवार की रात को वह भोजन करने के बाद दुर्गा पंडाल की ओर चला गया। सुबह जब परिजन और पड़ोसी जागे तो युवक का शव मोहल्ले के एक निर्माणाधीन मकान की चौखट पर रस्सी के फंदे से लटकता मिला। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मृतक के चाचा दौलत अहिरवार ने बताया कि रात को भतीजा मोहल्ले में दोस्तों के साथ दुर्गा पंडाल बना रहा था। मोहल्ले के सात दोस्तों से उसकी पूर्व में लड़ाई हो चुकी है।आरोप लगाया कि रात को दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए पंडाल की रस्सी से शव को फंदे पर लटका दिया। उन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर, सीओ सिटी रविकांत गोंड का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।