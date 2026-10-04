महोबा जल विहार मेले में बवाल: ‘संडे को प्यार...' गीत पर बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां, जांच शुरू

महोबा जिले के कस्बा कुलपहाड़ में नगर पंचायत की ओर से चल रहे नौ दिवसीय जल विहार मेला महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार की रात आयोजित बॉलीवुड स्वीट नाइट के दौरान भारी हंगामा हो गया। करती हूं मैं तो प्यार सिर्फ संडे को…फिल्मी गीत पर महिला कलाकारों का नृत्य देख भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान कुछ अराजकतत्वों ने मंच पर चढ़ने और कलाकारों के चेंजिंग रूम में घुसने की कोशिश की।

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स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कस्बे में जल विहार मेला महोत्सव के तहत दिन व रात के समय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए जिले के विभिन्न गांवों से लोगों की भीड़ पहुंची।