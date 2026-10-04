महोबा जल विहार मेले में बवाल: ‘संडे को प्यार...' गीत पर बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां, जांच शुरू
Mahoba News: कुलपहाड़ कस्बा नगर पंचायत द्वारा आयोजित नौ दिवसीय जल विहार मेला महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार देर रात बॉलीवुड स्वीट नाइट में जमकर बवाल हो गया। महिला कलाकारों द्वारा करती हूं मैं तो प्यार सिर्फ संडे को गीत पर डांस के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। उपद्रवियों ने मंच पर चढ़ने और कलाकारों के चेंजिंग रूम में घुसने का प्रयास किया।
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महोबा जिले के कस्बा कुलपहाड़ में नगर पंचायत की ओर से चल रहे नौ दिवसीय जल विहार मेला महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार की रात आयोजित बॉलीवुड स्वीट नाइट के दौरान भारी हंगामा हो गया। करती हूं मैं तो प्यार सिर्फ संडे को…फिल्मी गीत पर महिला कलाकारों का नृत्य देख भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान कुछ अराजकतत्वों ने मंच पर चढ़ने और कलाकारों के चेंजिंग रूम में घुसने की कोशिश की।
स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कस्बे में जल विहार मेला महोत्सव के तहत दिन व रात के समय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए जिले के विभिन्न गांवों से लोगों की भीड़ पहुंची।
कलाकारों ने डांस शुरू किया, तो भीड़ बेकाबू हो गई
समापन पर आयोजन समिति की ओर से बॉलीवुड स्वीट नाइट का आयोजन किया गया। जिसमें दिल्ली से आए कलाकारों ने फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम के दौरान फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियों को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटी रही। देर रात जैसे ही फिल्मी गीत करती हूं मैं तो प्यार सिर्फ संडे को गीत पर कलाकारों ने डांस शुरू किया, तो भीड़ बेकाबू हो गई।
देर रात चले कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शक डटे रहे
कई युवा खड़े होकर हुड़दंग मचाने लगे। इतना ही नहीं कुछ अराजकतत्व सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की ओर बढ़ने लगे। इससे अफरा-तफरी मच गई। पहले तो पुलिस ने युवाओं को समझाते हुए शांत कराने का प्रयास किया लेकिन जब वह नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तब माहौल शांत हुआ। इसके बाद कलाकारों ने फिल्मी गीतों को अपनी सुरीली आवाज में गाकर दर्शकों का दिल जीता। देर रात चले कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शक डटे रहे।