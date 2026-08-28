इटावा: कार में मिला महोबा एडीएम के भाई का शव, अंदर लॉक मिली कार में दम घुटने की आशंका

एक साल से भरथना में रह रहे थे संजीव

मृतक के ममेरे भाई राजेश यादव ने बताया कि संजीव कुमार के बड़े भाई सुखवीर यादव महोबा में एडीएम के पद पर तैनात हैं। संजीव सहायक अध्यापक थे। उनकी पत्नी संध्या और 11 वर्षीय बेटी हर्षिता शहर में रहती हैं। संजीव बजरंग राइस मिल के पास अपना मकान बनवा रहे थे। मकान निर्माण के चलते वह करीब एक साल से जवाहर रोड स्थित किराए के मकान में रह रहे थे और वहीं से रोजाना स्कूल आना-जाना करते थे।