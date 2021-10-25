Kanpur News: साहस और शक्ति की देवी की पूजा के लिए लगी लंबी कतार

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अकबरपुर के अयोध्या नगर स्थित कालका देवी मंदिर व नेहरूनगर के काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही महिलाएं, युवतियां, छोटी बच्चियां मंदिरों में रंग-बिरंगे परिधानों में जल का लोटा लिए हुए देवी गीत गाती हुईं मंदिरों में पहुंचीं। साथ ही उन्होंने माता की पूजा कर परिवार और खुद के लिए खुशहाली मांगी। इस दौरान माता के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। पूजन के दौरान दोपहर में भीड़ कुछ होती है, लेकिन शाम और रात में आरती के समय फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।....................मां कात्यायनी का पूजन कर मांगा आशीषराजपुर। नवरात्र के छठवें दिन देवी मंदिरों में मां कात्यायनी की पूजा की गई। मंदिरों में भोर से दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ रही। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने माला-फूल और नारियल और चुनरी चढ़ाकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। सट्टी के कथरी स्थित प्राचीन कात्यायनी देवी मंदिर में भोर से ही पहुंच श्रद्धालुओं ने पूजन किया। जैनपुर राम-जानकी मंदिर व शीतला माता मंदिर में भी भीड़ रही। मंदिर पुजारी बाबू भटट ने बताया कि सप्तमी के दिन श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ उमड़ेगी। मान्यता है कि मां कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध कर भक्तों की रक्षा की थी। इसके चलते भक्त बड़े ही भाव से मां की पूजा करते है। मंदिर में जनपद समेत जालौन जिले के चुर्खी, पाल सरैनी, नियामतपुर, सिकन्ना, दहेलखंड, सिम्हारा, निपईया गांव से माता के दरबार में भक्त पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से थाना प्रभारी कालीचरन पुलिस बल के साथ तैनात रहे। (संवाद)