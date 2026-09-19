फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Lawyers abstained from judicial work following a dispute and submitted a memorandum to the District Magistrate.

Kanpur News: विवाद के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Sat, 19 Sep 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 19 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Lawyers abstained from judicial work following a dispute and submitted a memorandum to the District Magistrate.
पुखरायां। भोगनीपुर तहसील स्थित तहसीलदार कोर्ट में बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई के समय हुए विवाद के बाद शुक्रवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर पक्षपात का आरोप लगा स्थानांतरण की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

भोगनीपुर तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष धर्म सिंह ने जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में बताया कि बृहस्पतिवार को एक जमीन के मामले में तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया था। अधिवक्ता चेंबर के बाहर आए एसडीएम ने अधिवक्ताओं से गलत व्यवहार किया। इसको लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन भोगनीपुर की ओर से प्रार्थना पत्र दिया है। जिसको लेकर भोगनीपुर तहसील में शुक्रवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और बहिष्कार जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की।
विज्ञापन

बता दें कि विवाद के बाद तहसील के नायब नाजिर की शिकायत पर दोनों पक्षों के तीन नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ भोगनीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ताओं में एकीकृत बार एसोसिएशन माती अध्यक्ष राधेश्याम कटियार, महामंत्री मनवीर पाल, जिला बार एसोसिएशन माती अध्यक्ष बलराम सिंह यादव एडवोकेट, महामंत्री दुर्गेश यादव एडवोकेट ,पूर्व अध्यक्ष राजपाल यादव एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष दिलीप यादव एडवोकेट सहित अधिवक्ता शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed