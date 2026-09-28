Kanpur News: अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी पर जलाए दीपक
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:44 AM IST
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कानपुर। श्री राम जन्मभूमि आंदोलनकारियों में शामिल और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी पर दीपक जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह आयोजन मेस्टन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में हुआ। वक्ताओं ने कहा कि अशोक सिंघल ने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू समाज के संगठन और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन को समर्पित कर दिया। कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं धर्मानुरागी उपस्थित रहे। (संवाद)
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