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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Labourer's body found in canal four kilometres away.

Kanpur News: नहर में चार किलोमीटर दूर मिला मजदूर का शव

Wed, 07 Oct 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:33 AM IST
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Labourer's body found in canal four kilometres away.
खड़िनी (कन्नौज)। निचली गंग नहर में मछली पकड़ने के दौरान सोमवार को मजदूर डूब गया। मंगलवार सुबह घटनास्थल से चार किलोमीटर दूर मजदूर का शव उतराता मिला। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
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लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र के लोनापुर गांव निवासी विनोद कुमार (35) छिबरामऊ-ऐरवा कटरा मार्ग पर सड़क मरम्मत कार्य में मजदूरी करता था। शाममो काम बंद होने के कारण वह साथियों के साथ खड़िनी नहर पुल के पास मछली पकड़ने पहुंचा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जाने से डूब गया था। सूचना पर चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे।
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स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश शुरू कराई गई पर सफलता हाथ नहीं लग पाई। सुबह आठ बजे खड़िनी नहर पुल से चार किलोमीटर दूर इलाहाबाद ब्रांच के हेड के पास मजदूर का शव पानी में उतराता दिखाई दिया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। शव मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। थाना प्रभारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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भूमिहीन परिवार पर रोजी-रोटी का संकट
विनोद के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। वह भूमिहीन था और मजदूरी कर पत्नी अनीता और तीन बच्चों का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बेटा अनुज (12), कल्लू (6) व बेटी गौरी (9) अब पिता के साये से वंचित हो गए हैं। पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी अनीता का रो-रोकर हाल बेहाल है।
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